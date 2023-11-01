10 أنواع من الفاكهة منخفضة السكر

يُجمِع الأطباء على أن تناول الفاكهة مفيد للصحة، ومع ذلك يحذرون من نسب السكر المرتفعة في بعضها.

ووفقًا لاختصاصية التغذية "أليسا ويلسون" فإن اختيار الفاكهة منخفضة السكر، لن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم؛ ما يجعلها خيارًا جيدا لمرضى السكري، أو لمن يتبعون نظامًا صحيًّا متوازنًا.

ومن هنا كشفت "أليسا" لموقع "بيور واو" عن قائمة بأصناف الفاكهة، التي يمكن لمرضى السكري أو لمن يتبعون نظامًا غذائيًّا منخفض السعرات، استهلاكها بشكل معتدل، منها:

الفراولة

تعد الفراولة من أنواع الفاكهة المنخفضة السكر، وبحسب أليسا فإن هذه الفاكهة الحمراء ترفع نسبة الكوليسترول الجيد، وتخفض ضغط الدم.

وأضافت "كوب واحد فقط من الفراولة يوفر الجرعة اليومية الموصي بها من فيتامين سي".

التوت الأحمر

وأشارت أليسا إلى أن التوتيات بشكل عام فاكهة منخفضة السكر، ولكن التوت الأحمر، أقلها بنسبة السكر، إذ يحتوي الكوب الواحد منه على 5 غرامات من السكر فقط.