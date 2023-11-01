10 أنواع من الفاكهة منخفضة السكر
يُجمِع الأطباء على أن تناول الفاكهة مفيد للصحة، ومع ذلك يحذرون من نسب السكر المرتفعة في بعضها.
ووفقًا لاختصاصية التغذية "أليسا ويلسون" فإن اختيار الفاكهة منخفضة السكر، لن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم؛ ما يجعلها خيارًا جيدا لمرضى السكري، أو لمن يتبعون نظامًا صحيًّا متوازنًا.
ومن هنا كشفت "أليسا" لموقع "بيور واو" عن قائمة بأصناف الفاكهة، التي يمكن لمرضى السكري أو لمن يتبعون نظامًا غذائيًّا منخفض السعرات، استهلاكها بشكل معتدل، منها:
الفراولة
تعد الفراولة من أنواع الفاكهة المنخفضة السكر، وبحسب أليسا فإن هذه الفاكهة الحمراء ترفع نسبة الكوليسترول الجيد، وتخفض ضغط الدم.
وأضافت "كوب واحد فقط من الفراولة يوفر الجرعة اليومية الموصي بها من فيتامين سي".
التوت الأحمر
وأشارت أليسا إلى أن التوتيات بشكل عام فاكهة منخفضة السكر، ولكن التوت الأحمر، أقلها بنسبة السكر، إذ يحتوي الكوب الواحد منه على 5 غرامات من السكر فقط.
الجريب فروت
وأفادت أخصائية التغذية أن الجريب فروت يساعد في الحفاظ على مستويات الأنسولين متوازنة، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
الكيوي
تحتوي ثمرة الكيوي الواحدة على نحو 7 غرامات فقط من السكر. وتعتبر مصدرًا غنيًّا بفيتامين E، الذي يساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.
الأفوكادو
وتابعت ويلسون أن ثمرة الأفوكادو الكاملة تحتوي على غرام واحد فقط من السكر، بالإضافة إلى الفائدة الإضافية المتمثلة في كونها مليئة بالدهون الصحية.
الخوخ
في حين أن طعم الخوخ الناضج تمامًا يكون حلوًا جدًّا، إلا أن ثمرة متوسطة منه تحتوي على 13 غرامًا من السكر.
وقالت أليسا "الخوخ مليء بالفيتامينات C وB2 وA، بالإضافة إلى أنه غني بالحديد ومضادات الأكسدة".
البرقوق
يعد البرقوق فاكهة منخفضة السكر يمكن إضافتها إلى السلطات والحلويات للحصول على القليل من الحلاوة الطبيعية.
وأكدت أليسا أن "البرقوق غني بالألياف، التي يمكن أن تساعد في إبطاء ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الكربوهيدرات".
الشمام
تعتبر فاكهة الشمام منخفضة في السكر والكربوهيدرات، نظرًا لأنها تتكون من 90 في المائة من الماء.
وبحسب أليسا يعد الشمام أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين أ، لأنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى من العديد من الفواكه الأخرى.
البرتقال
تشتهر فاكهة البرتقال باحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C، كما وتحتوي على نحو 70 سعرة حرارية وأقل من 14 غرامًا من السكر.
وتقول أليسا "يساعد البرتقال الجسم على امتصاص الحديد، بينما يعزز أيضًا جهاز المناعة".
الكمثرى
تحتوي ثمرة الكمثرى الواحدة على نحو 9 غرامات فقط من السكر، كما إنها تتميز بمذاق جيد.