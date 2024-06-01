المغرب.. بدء بيع منتجات صيدلانية مصنعة من القنب الهندي

وأضافت: "ابتداءً من السبت سيُشرع رسميا في بيع المكملات الغذائية والمنتجات التجميلية القائمة على القنب الهندي، وعددها حتى الآن، 9 مكملات غذائية و10 مستحضرات تجميل".

وأوضحت: "ستكون هذه المنتجات متاحة حصريا في الصيدليات، وبعد ذلك يمكن للمصنعين فتح نقاط بيع خاصة بهم، بشرط تلبية المعايير القانونية المطلوبة والحصول على التراخيص".

وبحسب وسائل إعلام محلية، سيتم بيع منتجات القنب القانونية حصرا في الصيدليات، ولن يتم تداولها في أي مكان آخر، وذلك "حفاظا على المراقبة والتتبع".

وأعلن المغرب في 3 يونيو/ حزيران 2022، "خطة عمل" لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليو/ تموز من العام نفسه، سريان قانون لتقنين استعمالاته.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنها منحت حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له 609 تراخيص للاستعمالات الطبية والصناعية لهذه المادة المخدرة.

ويحذر رافضون لتقنين زراعة القنب الهندي، من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات في البلاد، وتفاقم ظاهرة الاتجار بها داخل المملكة.