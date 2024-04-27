دراسة: هذا ما تفعله المحليات الصناعية في جسدك

وبين الدكتور هافوفي تشيتشجر، وهو مؤلف من جامعة أنجليا روكين في المملكة المتحدة أن "هناك الآن وعيا متزايدا بالتأثيرات الصحية للمحليات مثل السكرين والسكرالوز والأسبارتام، مع عملنا السابق الذي يوضح المشكلات التي يمكن أن تسببها في جدار الأمعاء والأضرار التي لحقت بالبكتيريا الجيدة التي تتشكل لدينا".

الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، كانت قد صنفت الأسبارتام على أنه "ربما مادة مسرطنة للبشر" بناءً على بعض الأدلة المحدودة التي تربطها بتطوير سرطانات الكبد لدى الناس.

لكن هناك دراسات أخرى أوضحت أنه لا يوجد دليل قاطع على أن الأسبارتام يسبب السرطان عند الجرعات التي يستهلكها البشر عادة.