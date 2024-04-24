إزالة المبيض عند استئصال الرحم قد تُسبب أمراضًا خطيرةً

أشارت أبحاث حديثة إلى أن إزالة المبيضين عن طريق استئصال الرحم قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة لدى النساء، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وبحسب الدراسة التي نشرتها "جاما نت ورك أوبن"، فإن النساء تحت سن الـ50 اللاتي يخضعن لعمليات استئصال الرحم والمبيضين، يواجهن خطرًا متزايدًا لعدد لا يحصى من المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والخرف.

ويقول الأطباء إن النساء الوحيدات اللاتي يجب أن يخضعن لعملية استئصال المبيض هن المصابات بسرطان المبيض أو المعرضات لخطر الإصابة به، والذي يصيب نحو 1% من النساء فقط.

وفي هذا السياق، يقول أستاذ علم الأوبئة وعلم الأعصاب في مايو كلينك، والتر روكا "إن إزالة المبيضين قبل انقطاع الطمث، وقبل سن الـ46، قد تتسبب في تسريع عمليات الشيخوخة في العديد من الأعضاء، على سبيل المثال: الدماغ، والعديد من أنسجة الجسم، والعظام".