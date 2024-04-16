لا تنظف أسنانك بالفرشاة والمعجون في هذه الحالات (فيديو)

انتشرت توصيات الدكتورة شادي منوشهري، مديرة كلية لندن لتجميل الوجه في إنجلترا، عبر تطبيق "تيك توك" بشكل واسع، حيث أثارت جدلاً حول توقيت تنظيف الأسنان.

وفي الفيديو الذي حصد أكثر من 12 مليون مشاهدة، أشارت منوشهري إلى أنه لا ينبغي تنظيف الأسنان مباشرة بعد التقيؤ، مشيرة إلى أن محتويات المعدة الحمضية قد تسبب تلفًا بالأسنان إذا تم تنظيفها بالمعحون فوراً.

وأوضحت أيضاً أن تنظيف الأسنان بعد تناول وجبة الإفطار أو بعد الانتهاء من تناول الحلويات غير مستحسن، نظرًا لارتفاع مستويات الحموضة في الفم بعد تناول هذه الأطعمة.