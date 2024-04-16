لا تنظف أسنانك بالفرشاة والمعجون في هذه الحالات (فيديو)
انتشرت توصيات الدكتورة شادي منوشهري، مديرة كلية لندن لتجميل الوجه في إنجلترا، عبر تطبيق "تيك توك" بشكل واسع، حيث أثارت جدلاً حول توقيت تنظيف الأسنان.
وفي الفيديو الذي حصد أكثر من 12 مليون مشاهدة، أشارت منوشهري إلى أنه لا ينبغي تنظيف الأسنان مباشرة بعد التقيؤ، مشيرة إلى أن محتويات المعدة الحمضية قد تسبب تلفًا بالأسنان إذا تم تنظيفها بالمعحون فوراً.
وأوضحت أيضاً أن تنظيف الأسنان بعد تناول وجبة الإفطار أو بعد الانتهاء من تناول الحلويات غير مستحسن، نظرًا لارتفاع مستويات الحموضة في الفم بعد تناول هذه الأطعمة.
وأوضحت منوشهري بأن مستويات الرقم الهيدروجيني والحموضة في الفم هي العوامل الرئيسة التي يجب مراعاتها.
وأضافت أنه بالإضافة إلى الانتظار نحو ساعة قبل تنظيف الأسنان مرة أخرى، يمكن لشرب الماء ومضغ العلكة الخالية من السكر المساعدة في تحييد الحمض بشكل أسرع.
تعافي البيئة الحمضية
ومن جانبها، وافقت الدكتورة لوسيندا رابين، من ويتشيتا بولاية كانساس، على هذه النصائح، موضحة أنه ينبغي تأخير تنظيف الأسنان بالفرشاة حتى تعود درجة الحموضة في الفم إلى مستويات طبيعية.
وأشارت في حديث لها مع صحيقة "نيويورك بوست" إلى أن تنظيف الأسنان بعد تناول الطعام أمر جيد، لكن يجب تأخيره حتى تتعافى البيئة الحمضية في الفم.
يذكر أن "مايو كلينك" تنصح أيضا بعدم تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول الطعام أو المشروبات الحمضية، مثل العصائر والمشروبات الغازية، لمنع تآكل المينا السطحي للأسنان، وأوصت بضرورة الانتظار لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة قبل تنظيفها، ليتمكن اللعاب من تحييد الحموضة وحماية الأسنان.