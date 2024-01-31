5 أنواع للمغنيسيوم.. تعرف على فوائدها

بعد انتشار استخدام مكملات المغنيسيوم بشكل واسع مؤخرا لفوائد هذا العنصر الغذائي في الحفاظ على الصحة، أكد الأطباء أن المغنيسيوم لا يتوفر بشكل واحد في الصيدليات ومن الضروري معرفة الأفضل منه لتلبية احتياجات كل فرد على حدة.

سترات المغنيسيوم

يؤدي الجمع بين الستريك والمغنيسيوم إلى إنتاج سترات المغنيسيوم، وهذا المكمل هو الأكثر استخداما لعلاج الإمساك، خاصة وأنه يعمل على زيادة كمية الماء التي تمتصها الأمعاء.

وتشمل استعمالاته الأخرى الحد من الصداع النصفي، والمساعدة في معالجة القلق، وإدارة مرض السكري من النوع الثاني، وخفض ضغط الدم.

جليسينات المغنيسيوم

متوفر عادة على شكل حبوب أو مسحوق يمكن مزجه مع الماء ويستخدم كمساعد على النوم أو لتحسين الحالة المزاجية وتخفيف القلق.

تورات المغنيسيوم

يشير الأطباء إلى أن لهذا النوع من المغنيسيوم تأثيرا وقائيا على صحة القلب، لأنه يساعد في خفض ضغط الدم وينظم مستويات السكر في الدم أيضا.

مالات المغنيسيوم

يدعم هذا المكمل صحة العضلات ويعزز إنتاج الطاقة الخلوية؛ ويلعب دورا مهما في "دورة كريبس" أو " دورة حمض الستريك" وهي المسار الأيضي المتعلق بعملية التمثيل الغذائي.

ويقول الأطباء إن هذا النوع من المغنيسيوم له دور أيضا في مكافحة التعب، إذ يساعد في التعافي بعد التمارين الرياضية.

ثريونات المغنيسيوم

هذه التركيبة تزيد من مستويات المغنيسيوم في الدماغ، ويؤكد الأطباء أنها تعمل على تحسين الوظيفة الإدراكية والذاكرة العامة والقدرة على التعلم، فحتى الأبحاث تظهر أن هذا النوع يمكن أن يقلل عمر الدماغ الوظيفي.

وفي النهاية، أوصى الأطباء الأفراد باستشارة الطبيب قبل تناول مكملات المغنيسيوم في حال كانوا يستخدمون أدوية المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للتخثر أو أدوية مرض السكري وضغط الدم أو مدرات البول.