دراسة تكشف تأثير الفقر على القدرات اللغوية

كشفت أبحاث علم الأعصاب الحديثة عن التأثير الدائم للفقر على قدرات معالجة اللغة في الدماغ عند الأطفال.

وأظهرت دراسة نشرها موقع "psypost"، أن الأفراد الذين عانوا من الفقر خلال سنواتهم الأولى يُظهرون أنماطًا متميزة من النشاط العصبي في المهام اللغوية، حتى لو كان أداؤهم جيدًا أكاديميًا.

وتسلّط هذه النتائج الضوء على العواقب طويلة المدى للظروف الاجتماعية والاقتصادية على وظائف المخ، مما يشير إلى أن الإجهاد المزمن المرتبط بالفقر قد يغير المسارات العصبية المرتبطة بمعالجة اللغة.

تصوير الدماغ

هدفت الدراسة إلى سد الفجوة في الفهم من خلال التحقيق في الارتباطات العصبية لمعالجة اللغة بين البالغين الذين نشأوا في الفقر.

وأوضحت الباحثة سوزان بيركنز، من معهد البحوث الاجتماعية في جامعة ميشيغان، أن دافعها ينبع من تجربتها كمعلمة للتعليم الخاص، حيث شهدت النضال الأكاديمي للطلبة الذين أتوا من خلفيات عالية التحديات.

واعتمدت الدراسة على مشروع بحثي أكبر يراقب نمو الأطفال من خلفيات اجتماعية واقتصادية متنوعة، إذ تم اختيار المشاركين من عائلات تحت خط الفقر في الولايات المتحدة، وعائلات متوسطة الدخل.

وتابعت الدراسة هؤلاء الأفراد من سن 9 إلى 24 عامًا، مع طفل واحد ووالد واحد من كل عائلة.