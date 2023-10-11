دراسة حديثة تكشف سببًا محتملاً لمرض "باركنسون"

في دراسة حديثة نشرت في مجلة الطب النفسي (Molecular Psychiatry)، اكتشف باحثون من جامعة كوبنهاغن الدنماركية مسببًا محتملاً جديدًا لمرض باركنسون، وهو مرض يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة.

وفي حين أن السبب الدقيق لمرض باركنسون لا يزال غير مؤكد، إلا أن النظريات الحديثة تشير إلى أن التغيرات الجينية والعوامل البيئية، مثل التعرض للمواد الضارة، قد تلعب دورًا في تطوره.

وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، ركز الباحثون على "الميتوكوندريا"، وهي هياكل حيوية لإنتاج الطاقة داخل خلايا الدماغ العصبية، وأكدوا أن الأضرار التي تلحق بها قد تكون مرتبطة ببداية وتطور مرض باركنسون.

وأشار الباحثون إلى أن ذلك الضرر يمكن أن يؤثر على الحمض النووي للميتوكوندريا، مما يؤدي إلى الانتشار السريع للمرض في جميع أنحاء الدماغ.

وأوضح المؤلف الرئيس للبحث شهره نافيكاس أن خلايا الدماغ تطلق أجزاء من المادة الوراثية الخاصة بها، وتحديداً الحمض النووي للميتوكوندريا، والذي يتم تناوله بعد ذلك بواسطة الخلايا المجاورة، بالتالي، فإن انتقال المادة الوراثية التالفة قد يؤدي إلى إصابة الخلية المستقبلة بالتلف.

وأضاف: ”عادة ما تساعد الجينات المضادة للفيروسات داخل خلايا الدماغ على منع المرض من البدء والانتشار، لكن إذا افتقرت خلايا الدماغ إلى الاستجابات الفعالة المضادة للفيروسات، فقد يتطور مرض باركنسون".

وسلطت الدراسة الضوء على أهمية وصف التمارين الرياضية لمرضى باركنسون في وقت مبكر من تشخيصهم، موصية بأن يقوم المعالجون الفيزيائيون بدراسة أكثر أنواع التمارين فعالية لتوفير أقصى فائدة علاجية.

وبحسب الموقع الطبي، فقد عبر عدد من الخبراء عن حماسهم لنتائج الدراسة ومساهمتها بفهم السبب الجذري لمرض باركنسون، والذي غالبًا ما يكون علاجه مستهدفًا للأعراض بدلاً من الأسباب.

وشدد الخبراء على أهمية البحث لتوفيره نظرة ثاقبة حول كيفية انتشار تلف الحمض النووي للميتوكوندريا في نموذج الفأر الشبيه بمرض باركنسون، مؤكدين أن إجراء المزيد من الأبحاث مهم لفهم دور تلف "الميتوكوندريا" بشكل كامل في حالات التنكس العصبي.

المصدر: ميديكال نيوز توداي