دراسة تربط الاستيقاظ المتكرر للتبوّل بمشاهدة مقاطع الفيديو

وأوضحت الدراسة أن البالغين الذين يقضون خمس ساعات أو أكثر يومياً في مشاهدة التلفزيون أو مقاطع الفيديو هم أكثر عرضة للحاجة إلى التبول عدة مرات أثناء الليل، وهي حالة تُعرف باسم "التبول الليلي".

وفي السياق ذاته، أجرى باحثون من جامعة "ونتشو" الطبية في الصين دراستهم من خلال تحليل بيانات أكثر من 13 ألف فرد تتراوح أعمارهم بين 20 عاماً وما فوق، وتبين أن نحو ثلث المشاركين يعانون من التبول المتكرر أثناء الليل؛ أي الاستيقاظ مرتين أو أكثر أثناء الليل لاستخدام المرحاض.

وكشفت الدراسة الصينية، التي نشرتها العديد من الصحف العالمية، أن الذين شاهدوا التلفزيون أو مقاطع الفيديو خمس ساعات أو أكثر يوميًّا كانوا أكثر عرضة بنسبة 48% للإصابة بالتبول الليلي، مقارنة بأولئك الذين شاهدوا التلفزيون أو مقاطع الفيديو أقل من ساعة واحدة يومياً.