للمرة الأولى.. أسترازينيكا تقر بتسبب لقاح كورونا بتأثيرات جانبية (صور)
أقرت شركة "أسترازينيكا" لأول مرة بأن لقاحها ضد فيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة، وفق ما كشفت عنه الشركة في وثائق تقدم للمحكمة لأول مرة، بحسب صحيفة "تلغراف".
وذكرت الصحيفة أن تلك الخطوة تمثل تحولاً واضحاً قد يمهد الطريق للحصول على تعويض قانوني بملايين الجنيهات الاسترلينية للمتضررين.
وكشفت الصحيفة أنه "تتم مقاضاة شركة الأدوية العملاقة في دعوى جماعية بسبب مزاعم بأن لقاحها، الذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد، تسبب في وفاة وإصابات خطيرة لعشرات الحالات".
ويقول المحامون إن اللقاح أنتج آثاراً جانبية كان لها تأثير مدمر على عدد صغير من العائلات.
ورفعت الدعوى الأولى العام الماضي من قبل جيمي سكوت، وهو أب لطفلين، تعرض لإصابة دائمة في الدماغ بعد تعرضه لجلطة دموية ونزيف في الدماغ منعه من العمل بعد حصوله على اللقاح في أبريل 2021.
وقالت الصحيفة إن المستشفى اتصلت بزوجة سكوت 3 مرات لتخبرها أن زوجها سيموت.
وطعنت الشركة في هذه الادعاءات، لكنها قبلت في وثيقة قانونية قدمتها إلى المحكمة العليا في فبراير، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "يمكن، في حالات نادرة جداً، أن يسبب TTS".
ويرمز TTS إلى تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات والذي يتسبب في إصابة الأشخاص بجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية.
وبحسب الصحيفة، "تم رفع 51 قضية أمام المحكمة العليا، حيث يسعى الضحايا وأقاربهم المكلومون للحصول على تعويضات تقدر قيمتها بما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني".