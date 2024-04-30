للمرة الأولى.. أسترازينيكا تقر بتسبب لقاح كورونا بتأثيرات جانبية (صور)

أقرت شركة "أسترازينيكا" لأول مرة بأن لقاحها ضد فيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة، وفق ما كشفت عنه الشركة في وثائق تقدم للمحكمة لأول مرة، بحسب صحيفة "تلغراف".

وذكرت الصحيفة أن تلك الخطوة تمثل تحولاً واضحاً قد يمهد الطريق للحصول على تعويض قانوني بملايين الجنيهات الاسترلينية للمتضررين.

وكشفت الصحيفة أنه "تتم مقاضاة شركة الأدوية العملاقة في دعوى جماعية بسبب مزاعم بأن لقاحها، الذي تم تطويره مع جامعة أكسفورد، تسبب في وفاة وإصابات خطيرة لعشرات الحالات".

ويقول المحامون إن اللقاح أنتج آثاراً جانبية كان لها تأثير مدمر على عدد صغير من العائلات.