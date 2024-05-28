3 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة البرق

تؤثر الأطعمة التي نتناولها بشكل كبير على مستويات السكر في الدم؛ ما يسبب تقلبات في الطاقة ومشاكل صحية محتملة.

وبحسب ما أكده الأطباء لموقع "تايمز أوف إنديا"، هناك 3 أطعمة معروفة بقدرتها على رفع نسبة السكر في الدم خلال 15 إلى 30 دقيقة:

فاكهة المانجا

تحتوي المانجا على نسبة عالية من الفركتوز الذي يجعل مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعًا.

واستهلاك المانجا بكميات كبيرة أو في أشكال مركزة مثل العصير يمكن أن يؤدي إلى زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم.

العسل

يعتبر العسل بديلاً شائعًا للسكر المكرر، لكنه يتكون بشكل رئيس من الفركتوز والجلوكوز؛ ما يجعله قادرًا على رفع مستويات السكر في الدم بسرعة فائقة.

وينصح الأطباء بتناول العسل باعتدال، خاصة للأشخاص الذين يراقبون مستويات السكر في الدم.