حالة نادرة.. "توأم عنكبوتي" من إندونيسيا يجلسان لأول مرة

في حالة نادرة للغاية، وُلد توأم ملتصق في إندونيسيا بـ 4 أذرع و 3 أرجل، وأعضاء تناسلية مشتركة.

وتمثل هذه التوائم ظاهرة واحدة من بين مليونين، ولم يتم تسجيل سوى عدد قليل منها حول العالم، والتي يشار إليها أيضًا باسم "التوائم العنكبوتية".

ووفق صحيفة "مترو" البريطانية، وُلد التوأم الأندونيسي، في العام 2018، حيث أشارت مجلة طبية أمريكية إلى أنّ "ندرة التوائم الملتصقة تؤدي إلى تعقيد عملية الفصل الجراحي".

ويتم تعريف هذه التوائم، على أنها من الحالات التي تولد وقد التحم النصف السفلي من الجسم، بدلاً من الجذع العلوي.

وفي أكثر من 60% من هذه الحالات، يموت أحد التوائم أو يُولد ميتًا. لكن هذا التوأم الصغير نجا من كل الصعاب. ومع ذلك، كان على الأخوين الاستلقاء بشكل مسطح، خلال السنوات الثلاث الأولى لهما، لأن بنية جسميهما الفريدة تمنعهما من الجلوس.