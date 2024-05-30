فائدة صحية "لا تخطر على البال" لقشور البرتقال

غالبًا ما يتم التخلص من قشور البرتقال ومعاملتها كنفايات، لكن دراسة جديدة وجدت أن فوائدها قد تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وبحسب موقع "هيلث نيوز"، وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة فلوريدا ونشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، أن مستخلص قشر البرتقال يمكن أن يقلل من وجود مركب عضوي في الأمعاء معروف بأنه يتنبأ بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعلى وجه التحديد، أثناء عملية الهضم، يمكن لبكتيريا الأمعاء أن تتغذى على بعض العناصر الغذائية من الحمضيات وتنتج مادة كيميائية تسمى ثلاثي ميثيل أمين ن أكسيد (TMAO).

وأثبتت الأبحاث وجود علاقة بين مستوى تركيز TMAO في الأمعاء وتطور أمراض مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات القلب، مثل: تصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، والرجفان الأذيني، وفشل القلب، واحتشاء عضلة القلب الحاد، وأمراض الكلى المزمنة.