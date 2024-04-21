8 مصادر خفية للمواد الكيميائية الخطرة في نظامنا الغذائي

حذَّر علماء في مجال التغذية من الأضرار التي قد تتركها المبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة على نظام الإنسان الغذائي اليومي.

ومن المبيدات الحشرية إلى مبيدات الفطريات، يمكن أن يكون للعديد من المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة آثار صحية خطيرة على صحة الأفراد.

ومن هنا عدد الخبراء 8 مصادر للمواد الكيميائية الخطرة الموجودة في طعامنا، والتي يمكن أن تضر بصحتنا بشكل مباشر:

المونوكروتوفوس

يستعمل هذا المبيد الحشري القوي عادة في الفواكه، مثل: التفاح، والخضراوات خاصة البطاطا.

وتم ربط التعرض للمونوكروتوفوس بأضرار عصبية، ومشاكل في الجهاز التنفسي، وفي بعض الوفيات أحيانًا.