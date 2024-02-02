لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية؟

وتنتج هذه الأمراض عندما يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الأنسجة السليمة عن طريق الخطأ؛ ما يؤدي إلى حالات مزمنة وغير قابلة للشفاء في كثير من الأحيان.

تشير النتائج التي توصل إليها فريق البحث إلى أن جزيء Xist، المسؤول عن تعطيل أحد الكروموسومات X لدى النساء لمنع الإفراط الكبير في إنتاج البروتين، يشكل أيضًا أثناء عمله مجمعات جزيئية غريبة مرتبطة بالعديد من أمراض المناعة الذاتية.

وبرغم أن الكثير من الأبحاث أجريت على الفئران، إلا أن الدراسات البشرية كشفت أن مجمعات Xist الجزيئية (المكونة من الحمض النووي الريبوزي (RNA) المتشابك مع البروتينات) تؤدي إلى استجابات كيميائية تتوافق مع أمراض المناعة الذاتية.

غير أن اكتشاف الدور المهم لجزيء Xist في تحفيز الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، لا يفسر بشكل كامل سبب إصابة الرجال أيضًا بهذه الأمراض، ولا يفسر أيضا الاختلافات في انتشار المرض بين الرجال، كما هو الحال في مرض السكري من النوع الأول. ومع ذلك، يمثل الاكتشاف خطوة محورية للأمام في فهم الآليات الأساسية لهذه الأمراض.

من جانبها، كانت النظريات السابقة أشارت إلى التأثيرات الهرمونية أو وجود كروموسوم X ثانٍ، كعوامل محتملة في التفاوت القائم بين الجنسين عندما يتعلق الأمر في الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

رغم ذلك، فإن نتائج الدراسة تعتبر مهمة من ناحية تسليط الضوء على أهمية دور الجزيء Xist، في تطور أمراض المناعة الذاتية.

وفي خضم التجارب التي أجريت، قام الدكتور "هوارد واي تشانغ" كبير مؤلفي الدراسة وفريقه العلمي، بإدخال تعديل جيني على الفئران الذكور، لإنتاج جزيء Xist ولاحظوا بعد ذلك أن هذه الفئران أصبحت أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية، لا سيما مع وجود المحفزات البيئية.