أمريكا.. مخاوف من دور التجميل في نقل الإيدز داخل منتجع صحي

أثار تحقيق حديث أجراه المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، مخاوف من دور الإجراءات التجميلية بنقل "الإيدز" في منتجع صحي بأمريكا، بحسب ما ذكر موقع "wionews".

وتجسدت مخاوف التحقيق بشأن سلامة بعض الإجراءات التجميلية المتبعة في منتجع صحي نهاري في ألبوكيرك، نيو مكسيكو، وخاصة ما يسمى "وجه دراكولا“، وعلاقته بانتقال فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

واكتسبت ممارسة "وجه دراكولا" الاهتمام كإجراء تجميلي متجدد يتضمن استخراج الصفائح الدموية من دم المريض، والتي يتم بعد ذلك إعادة إدخالها إلى الجلد باستخدام تقنيات الوخز بالإبر الدقيقة، إلا أن هذا الإجراء خضع للتدقيق بسبب مخاطره الصحية المحتملة.