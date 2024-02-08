لماذا تستخدم النساء مضادات الاكتئاب أكثر من الرجال؟

أشارت دراسة دنماركية إلى أن النساء قد يواجهن تحديات أكبر في التعامل مع انهيار العلاقات في وقت لاحق من الحياة، مقارنة بالرجال؛ ما يدفع نسبة كبيرة منهن لاستخدام مضادات الاكتئاب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان، فحصت الدراسة، الصادرة عن مجلس البحوث الأوروبي والأكاديمية الفنلندية، أنماط استخدام مضادات الاكتئاب بين أكثر من 228 ألفا من السكان الفنلنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عامًا بين عامي 1996 و2018، عاشوا تفكك العلاقات أو الطلاق أو الفقدان.

ولاحظت الدراسة أن النساء أظهرن زيادة كبيرة في استخدام مضادات الاكتئاب في السنوات الأربع التي سبقت الطلاق، حيث لجأت 6٪ منهن إلى مضادات الاكتئاب مقارنة بـ 3.2٪ من الرجال.

كما أشارت الدراسة، إلى زيادة عامة في استخدام مضادات الاكتئاب لكلا الجنسين في الأشهر الستة التي سبقت الطلاق، مع زيادة بنسبة 5% بين الرجال وزيادة بنسبة 7% بين النساء.

وتشير هذه النتائج إلى أن النساء قد يواجهن عقبات عاطفية أكبر في التكيف مع الطلاق أو تفكك العلاقات في مراحل لاحقة من الحياة؛ اذ يمكن أن تساهم الفوارق بين الجنسين في رعاية الأسرة، والمسؤوليات، والوضع الاقتصادي في هذا الاستخدام التفاضلي لمضادات الاكتئاب.