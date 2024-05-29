هذه الفاكهة مثالية لشعر لامع وصحي.. هل صَدَق "تيك توك"؟

تتزايد شعبية العلاجات المنزلية الطبيعية بفضل فوائدها طويلة الأمد ومكوناتها رخيصة الثمن، ومؤخرا انتشرت عدة فيديوهات عبر "تيك توك" تشير إلى فعالية الموز في الحصول على شعر لامع وصحي.

ويرى خبراء في مجال الصحة، أن فاكهة الموز تحتوي على السيليكا، وهو عنصر يساعد الجسم على إنتاج الكولاجين، ما يعزز كثافة وقوة الشعر.

وتقول الدكتورة رينكي كابور، استشارية الأمراض الجلدية، لموقع "إنديا إكسبرس" إن الموز غني بالفيتامينات A وC وB والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة التي تعزز فروة الرأس الصحية وتقوي الشعر.

ويضيف اختصاصي التغذية سيمرات بهوي أن البوتاسيوم في الموز يحسن الدورة الدموية، ما يسهل توصيل العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر، ويسهم في نمو شعر صحي ويمنع تساقطه، كما يستخدم الموز كقناع للشعر، ويمكن تعديل هذه الأقنعة حسب تفضيلات الفرد.