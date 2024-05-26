5 فوائد لتناول حبتين من الفستق يوميا

في عالم الوجبات الخفيفة المغذية، غالبًا ما تطغى المكسرات الأكثر شعبية مثل اللوز والجوز على الفستق.

وفي حين أن إضافة حبتين فقط من الفستق إلى نظامك الغذائي اليومي قد تبدو أمرا بسيطا، إلا أن هاتين الثمرتين الصغيرتين يمكن أن تسهما في تعزيز صحتك وعافيتك بشكل عام بحسب ما يؤكده خبراء التغذية.

وهنا 5 أسباب ستدفعك لتناول حبتين من الفستق يوميا، بحسب ما أورده موقع "تايمز أو انديا":

صحة القلب

يساعد الفستق على خفض الكولسترول السيئ (LDL) وزيادة الكولسترول الجيد (HDL)، لاحتوائه على الفيتوستيرول.

وبحسب الخبراء فإن استهلاك الفستق يمكن أن يقلل من ضغط الدم الانقباضي ويحسن صحة الأوعية الدموية.

إدارة الوزن

على الرغم من كونه مرتفعا بالسعرات الحرارية، يمكن للفستق أن يساعد في إدارة الوزن، إذ يزيد محتواه العالي من البروتين والألياف من الشعور بالامتلاء، ما يساعدك على تناول كميات أقل من الطعام.

ووجدت دراسات عديدة أن تناول الفستق يعمل على خفض مؤشر كتلة الجسم مقارنة بالأطعمة الأخرى.