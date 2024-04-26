3 فئات رئيسة لروتين فعال للعناية بالبشرة لمكافحة الشيخوخة

في السعي للحصول على بشرة شابة ومشرقة، قد تكون الخيارات في منتجات العناية بالبشرة هائلة.

ومع ذلك، وفقًا لطبيبة الجلد وصانعة مستحضرات التجميل، الدكتورة فانيتا راتان، فإن التركيز على ثلاث فئات أساسية من المكونات يمكن أن يؤثر بشكل كبير على فعالية نظام العناية بالبشرة المضاد للشيخوخة.

وفي حديث لقناة GB News البريطانية، سلطت الدكتورة راتان الضوء على أهمية دمج مضادات الأكسدة وفيتامين أ والببتيدات في روتين العناية بالبشرة لمكافحة علامات الشيخوخة.

وتشمل مضادات الأكسدة مكونات قوية مثل فيتامين C ومستخلص الشاي الأخضر، والتي تعمل على حماية البشرة من الأضرار البيئية.

أما مشتقات فيتامين أ، مثل الريتينول واألدهيد الشبكية، فتلعب دورًا محوريًا في تحفيز إنتاج الكولاجين وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، فيما تعمل الببتيدات كمرطبات، مما يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، وكعوامل تستهدف الخطوط الدقيقة.

وأكدت الدكتورة فعالية هذه المكونات مدعومة بالبحث العلمي، إذ بحثت دراسة نشرتها المعاهد الوطنية للصحة في تأثير الريتينول الموضعي على شيخوخة الجلد، وكشفت عن تحسينات كبيرة في التجاعيد الدقيقة وملمس الجلد على مدار 24 أسبوعًا.

وتم إثبات فعالية هذه المكونات بالبحث العلمي، إذ بحثت دراسة نشرتها المعاهد الوطنية للصحة في تأثير الريتينول الموضعي على شيخوخة الجلد، وكشفت عن تحسينات كبيرة في التجاعيد الدقيقة وملمس الجلد على مدار 24 أسبوعًا.

وفي نصيحة للذين يتنقلون بين مجموعة واسعة من منتجات العناية بالبشرة، أكدت الدكتورة راتان أهمية البدء بالأساسيات، قائلة: "ابدأي بروتين بسيط، خاصة إذا كنتِ جديدة في مجال العناية بالبشرة. ابحثي عن مرطب يحتوي على السيراميد والببتيدات، التي توفر الترطيب الأساسي وتدعم وظيفة حاجز الجلد".