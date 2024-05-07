لماذا يسترجع مرضى الخرف ذاكرتهم قبل أيام من وفاتهم؟

يوصف الخرف بأنه "الوداع الطويل"، فعلى الرغم من أن الشخص يظل على قيد الحياة، إلا أن المرض يدمر ذكرياته وصفاته ببطء وبشكل لا رجعة فيه.

ويؤدي الخرف في النهاية إلى فقدان قدرة المريض على التواصل وتناول الطعام والشراب بمفرده، وفهم مكان وجوده والتعرف على أفراد الأسرة أو الأصدقاء.

ومنذ أوائل القرن التاسع عشر، قال أفراد الأسر والعاملون في مجال الرعاية الصحية، إن بعض الأشخاص المصابين بالخرف يعودون لطبيعتهم فجأة قبل وفاتهم؛ إذ يشاركون في محادثات هادفة، ويروون الذكريات التي يفترض أنها ضاعت، ويلقون النكات، حتى أنهم يطلبون وجبات الطعام.

وتشير التقديرات إلى أن 43% من الأشخاص الذين يعانون من هذا الوضوح القصير يموتون خلال 24 ساعة، و84% خلال أسبوع.

فلماذا يحدث هذا؟

في عام 2009، صاغ الباحثان مايكل نام وبروس جريسون، مصطلح "الوضوح الأخير"، نظرًا لأن هذه النوبات الواضحة غالبًا ما تحدث قبل وقت قصير من الموت.

ولكن ليست كل الأحداث الواضحة تشير إلى أن الموت وشيك؛ إذ وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن العديد من الأشخاص المصابين بالخرف المتقدم يظهرون لمحات قصيرة عن ذواتهم القديمة قبل أكثر من ستة أشهر من رحيلهم.

كما تم الإبلاغ عن حالات "الوضوح الأخير" في الحالات الأخرى التي تؤثر على الدماغ أو مهارات التفكير، مثل التهاب السحايا، والفصام، وفي الأشخاص الذين يعانون من أورام الدماغ أو الذين تعرضوا لإصابة في الدماغ.

وتسمى أحيانًا لحظات الوضوح التي لا تشير بالضرورة إلى الموت بالوضوح المتناقض؛ لأنه يتحدى المسار المتوقع للأمراض العصبية مثل الخرف.

ولكن يؤكد العلماء أنه من المهم ملاحظة أن نوبات الوضوح تلك مؤقتة، وللأسف لا تمثل تراجعًا عن مرض التنكس العصبي.