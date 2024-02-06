طبيبة روسية: هذا هو نمط الحياة الصحي لأصحاب الأعمال المكتبية

وقالت شيستاكوفا "في أغلب الأحيان، يعاني العاملون في المكاتب من آلام الظهر والساق، والصداع، والبواسير، والاحتقان الوريدي، وانخفاض قوة العضلات والتطور المبكر لأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتابعت الطبيبة الروسية، "أن هناك طريقة بسيطة لتقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض حيث تحتاج فقط إلى أخذ قسط من الراحة لبضع دقائق كل ساعة".

وأوصت بأنه للحفاظ على العضلات التي تضعف بسبب العمل المستقر، "يكون المشي مناسبًا، كالمشي من المنزل إلى العمل والعودة، إذا لم يكن المكتب بعيدًا جدًا".

وأكدت شيستاكوفا، "أنه يمكن أيضًا قضاء استراحة الغداء بشكل مفيد. أولًا، عليك اختيار الأطعمة الصحية كوجبة خفيفة، وثانيًا، القيام بتمارين العين بدلًا من النظر إلى شاشة الهاتف الذكي".

ممارسة الرياضة للموظفين

وأشارت الأخصائية إلى أن "العديد من الشركات الكبيرة تقدم لموظفيها عضوية في الصالات الرياضية، وحث الناس على عدم إهمال فرصة ممارسة الرياضة".

وتتابع أخصائية الأعصاب والعظام أنه بعد العودة إلى المنزل، "لا ينبغي عليك تشغيل التلفزيون على الفور في محاولة للاسترخاء أثناء مشاهدة مسلسلاتك المفضلة، موصية بإعطاء الجهاز العصبي راحة عبر الصمت والتأمل".

وحول وجبة العشاء قالت شيستاكوفا، "إنه يجب اختيار منتجات طازجة وعالية الجودة، والابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية السكرية والأطعمة الثقيلة"، كما يجب اختيار سلطات الخضار والأطعمة البروتينية الخفيفة.

وأضافت في نصائحها "استخدام القاعدة الأساسية: كلما أردت أن تكون أكثر نشاطًا في العمل، يجب أن تحصل على نوعية نوم أفضل. حاول أن تتمشى قبل الذهاب إلى السرير وقم بتهوية الغرفة جيدًا".

وخلصت شيستاكوفا إلى ضرورة "التوقف عن مشاهدة التلفزيون أو الهاتف قبل ساعة على الأقل من وقت النوم"، محذرة في إطار آخر من أن "جميع المشروبات الكحولية تضر بالجهاز العصبي، إلا أن مشروبات الطاقة أكثر ضررا من غيرها".