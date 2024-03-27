هل النوم بعد تناول الطعام دليل على الإصابة بالسكري؟

قد تدل التغييرات التي تطرأ على نظام النوم على مشاكل صحية جوهرية، بما في ذلك مرض السكري، الذي يمثل تحدياً حقيقيا للمرضى؛ لأنه يؤثر على قدرة الجسم في استخدام الجلوكوز بشكل صحيح للحصول على الطاقة.

ويحدث النوع الأول من مرض السكري عندما يقوم جهاز المناعة بمهاجمة خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين، بينما يحدث النوع الثاني عندما تبدل الخلايا مقاومة للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن يكون النوم بعد تناول الوجبات علامة على اضطرابات في مستويات السكر في الدم، ولكن هناك تفسيرات أخرى لهذه الحالة أيضًا.

و في تقرير حديث نشره موقع "ميرور"، يؤكد الأطباء أن الأعراض المشتركة لمرض السكري من النوع الثاني تشمل زيادة التبول، والعطش المفرط، والتعب، وفقدان الوزن غير المبرر، وشعور الخدر في اليدين أو القدمين.

وفيما يتعلق بالنوم بعد تناول الطعام، يؤكد الأطباء أنه قد يكون من أحد أعراض مرض السكري من النوع الثاني.