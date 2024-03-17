مركبات زيت الزيتون علاج محتمل للورم الأرومي العصبي

حول الباحثون انتباههم إلى مركبات أوليوروبين (OLE) وهيدروكسيتيروسول (HT) الموجودة في زيت الزيتون لاستكشاف شامل للعلاجات المحتملة للورم الأرومي العصبي.

والورم الأرومي العصبي هو ورم ينتشر خارج الجمجمة لدى الأطفال، ويُعرف بتكرره بفعل مقاومته للأدوية.

وبحسب تقرير نشره موقع "نيوز ميديكال"، تتعمق المراجعة في الإمكانات العلاجية لهذه المركبات، بهدف مواجهة التحديات التي يفرضها الورم وتعزيز نتائج العلاج.

ويمثل الورم الأرومي العصبي، الذي ينشأ من الأنسجة العصبية، تحديًا كبيرًا في علاج أورام الأطفال بسبب ميله إلى التكرار ومقاومته للعلاجات التقليدية.

وبحثًا عن طرق بديلة، لجأ الباحثون إلى "OLE" و"HT"، وهي مركبات متوفرة بكثرة في زيت الزيتون وتشتهر بخصائصها المضادة للأكسدة.

ووفق التقرير، لا تعد هذه المركبات ذات سُمّية أقل فحسب، بل تستغل أيضًا فوائد الوقاية من السرطان المرتبطة بالنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

وتؤكد مراجعة علمية أهمية إجراء المزيد من الدراسات والتجارب السريرية على الجسم الحي لتأكيد الفعالية العلاجية وسلامة "OLE" و"HT" في حالات الورم الأرومي العصبي.