لماذا يسافر البريطانيون إلى تركيا لعلاج أسنانهم؟

يواجه البريطانيون صعوبة في العثور على طبيب أسنان جيد، لذلك يلجأ معظمهم للعلاج في تركيا.

وبحسب الإحصائيات، يلجأ آلاف البريطانيين إلى الخارج، لإجراء عمليات تجميل وتصليح في الأسنان، بهدف الحصول على ابتسامة مثالية، مؤكدين أنهم لا يستطيعون الحصول على علاجات مماثلة في بريطانيا.

وتعاني بريطانيا، التي تعرف بأنها موضع نكات حول الأسنان السيئة، من نقص كبير في أطباء الأسنان، لتحتل المرتبة الثالثة من الأسفل بين 22 دولة معظمها من الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث الوصول إلى الخدمات.

وأدت التكلفة الباهظة لعلاجات الأسنان في بريطانيا لزيادة شعور المواطنين بالضيق؛ الأمر الذي يجبرهم على السفر للخارج بهدف الحصول على علاجات مناسبة.

ويكلف إجراء عملية خلع أو زراعة لأحد الأسنان في إسنطبول خمس التكلفة مقارنة بعيادة بريطانية خاصة.

من جانبها، أجمعت عيادات طب الأسنان في تركيا والمجر ورومانيا أنها تشهد طلبًا قويًا من سكان المملكة المتحدة.

وقال إيدي كراوتش، رئيس الجمعية البريطانية لطب الأسنان "إغلاق العيادات البريطانية أثناء جائحة كورونا أدى إلى تراكم المرضى، خاصة وأن السفر للخارج كان محظورا؛ ما زاد الضغط على قطاع طب الأسنان في البلاد".