أسطورة البطن المسطح.. عندما يكون الانتفاخ مفيدًا

كثيرة هي الإعلانات والصور التي نراها عن البطن المسطح ووصفات التخلص من النفخة عبر السوشال ميديا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الغارديان" فإن خبراء في مجال الاقتصاد يتوقعون أن قيمة المكملات والحبوب المضادة للانتفاخ سيبلغ نحو 29 مليار دولار في غضون 10 سنوات.

لكن كيف يمكن للمستهلك معرفة ما إذا كانت تلك العلاجات العشبية والأنزيمات الهاضمة والميكروبات الحية لها تأثير إيجابي أو سلبي على بطنه؟

أسطورة البطن المسطح

قال الدكتور "دوان ميلور"، اختصاصي التغذية والمحاضر في جامعة أستون في برمنغهام "ليس من المفترض أن تكون لدى البشر بطون مسطحة.. هذه مجرد رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص لديهم الوقت الكافي لنحت أجسادهم. فالبشر يأتون في جميع الأشكال والأحجام، وجميع أنواع انحناءات المعدة".

وأضاف: "الانتفاخ بعد تناول أطعمة معينة أمر طبيعي بل هو دليل على أن الأمعاء تقوم بعملها. فعلى سبيل المثال، يزود البصل النيء والموز غير الناضج والمعكرونة جهازنا الهضمي بالنشا المقاوم، وهو شكل من أشكال الألياف الغذائية، وتقوم الميكروبات الصديقة التي تستعمر أمعاءنا بتخمير تلك الألياف؛ ما يسبب الغازات وبالتالي الانتفاخ".

وتابع ميلور: "الغازات تدل على أن البكتيريا تتخمر في القولون، وتنتج مواد كيميائية مفيدة لأمعائك وتحافظ على صحتها، وهي علامة على أن الألياف تصل إلى الأمعاء؛ ما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء".