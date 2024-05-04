الذهب علاج ناجع لمرضى التصلب المتعدد

أعلنت شركة طبية أمريكية عن دواء جديد، مصنوع من بلورات الذهب النانوية، يستهدف المصابين بمرض التصلب المتعدد.

وابتكر الباحثون في الشركة، ومقرها في ولاية كارولاينا الجنوبية، عقارا تجريبيا يسمى "CNM-Au8"، وهو سائل يؤخذ عن طريق الفم، ويعبر حاجز الدم في الدماغ للمساعدة في تحسين الطاقة الخلوية واستعادة الوظيفة العصبية. حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

ونقلت عن رئيس قسم طب العيون العصبي في مستشفى ويلز للعيون، الدكتور روبرت سي. سيرجوت، أن أدوية مرض التصلب العصبي المتعدد تعالج الالتهاب، ورغم ذلك، فإن بعض الأعراض تظل دون التهاب، نتيجة حالة تسمى "التقدم المستقل عن نشاط الانتكاس" (PIRA).

وأضاف: "تتلخص نظريتنا أنه إذا تمكنا من إعطاء الميتوكوندريا (أجزاء من الخلايا المسؤولة عن إمدادها بالطاقة) دفعة إضافية، فإن الخلايا العصبية والخلايا الأخرى في الجهاز العصبي المركزي قد تعمل بشكل أفضل".

وأوضح: "بعبارة أخرى، ربما لم تكن هذه الخلايا ميتة، لكنها في حالة سبات، وعلاوة على ذلك، فإن جزيئات الذهب النانوية تعالج أيضا التهاب المفاصل الروماتويدي".

وأجرى العلماء التابعون لشركة الأدوية الأمريكية، تجربة سريرية على 78 مشاركا في أستراليا، وبعد 3 سنوات، "شهد المرضى تحسنا سريريا في وظيفة رؤيتهم وقدرتهم المعرفية"، وفق قولهم.