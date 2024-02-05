أمراض خفية يكشفها شمع أذنيك

يسبب تراكم الشمع في الأذنين أعراضا مزعجة، كالحكة والطنين حتى ضعف السمع، وبحسب تقرير جديد نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الأطباء يحذرون من إزالة الشمع دون مساعدة طبية، نظرا لأن التغيرات التي تطرأ على شكله ولونه وقوامه، قد تدل على أمراض خفية.

أبرز الأمراض التي تسبب تغييرا في نوعية شمع الأذن:

مرض الذئبة

أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب التعب الشديد، والطفح الجلدي، والحكة، وآلاما في المفاصل والعضلات، وفقدان الوزن، وتساقط الشعر، وتقرحات الفم، وتورم الغدد.

ويمكن أن يسبب المرض أيضًا إفرازا لكميات غير عادية من شمع الأذن، وبهذا الخصوص يقول الأطباء "عندما يتغير قوام وكمية ولون الشمع في الأذن، فإنها حتما إشارة تدل على الإصابة بعدوى".

أذن السباح

معروفة أيضًا باسم التهاب الأذن الخارجية؛ إذ تصبح فيها قناة الأذن منتفخة وحمراء، وغالبًا ما تكون مؤلمة.

وفي حال لم يتم علاجها، فيمكن أن تؤدي إلى التهاب الأذن الداخلية، الذي يتطلب تناول المضادات الحيوية.

وإحدى العلامات الرئيسة التي تدل على الإصابة بأذن السباح هي زيادة في إفراز شمع الأذن، أو النزف من قناة الأذن.