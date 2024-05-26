لماذا يُحظر حفظ الكاتشب بدرجة حرارة الغرفة؟

ما زال الجدل بشأن المكان الأمثل لتخزين صلصة الكاتشب محتدمًا، وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه حان الوقت لحسم الأمر للمرة الأخيرة؛ ففي حين أن الكثيرين يفضلون تناول الكاتشاب بدرجة حرارة الغرفة، إلا أن آخرين يختارون حفظه في الثلاجة حتى يدوم فترة أطول.

ويقول الخبراء إن الكاتشب يتكون في المقام الأول من الطماطم والخل والسكر والتوابل المختلفة، وهو حمضي بطبيعته.

وتوفر الحموضة بيئة معادية للبكتيريا، مما يجعل طعم الكاتشاب ثابتا نسبيًا حتى بعد فتح العبوة. ومع ذلك، فإن التبريد يبطئ عملية الأكسدة، ويحافظ على النكهة واللون لفترة أطول من تخزينه بدرجة حرارة الغرفة.

وفي حين أن حفظ الكاتشب في الخزانة آمن بشكل عام للاستخدام على المدى القصير، فإن تخزينه في الثلاجة يمكن أن يطيل عمره، ويحافظ على مذاقه الأمثل فترة أطول.

من جانبه، حذّر خبير سلامة الأغذية جبران أحمد من حفظ الكاتشاب في الخزائن، مؤكدا للصحيفة: "إذا تم تخزين عبوة الكاتشب خارج الثلاجة خلال فصل الصيف، فقد يضع ذباب الفاكهة بيضه فيها، أو يترك البكتيريا على الغطاء؛ ما قد يسبب أمراضا نحن بغنى عنها".