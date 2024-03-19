سكان المدن يفقدون ببطء قدرتهم على هضم النباتات

في مفاجأة علمية مذهلة، كشفت دراسة حديثة أجراها فريق دولي من الباحثين عن وجود علاقة "غريبة" بين الألياف النباتية وميكروبات الأمعاء.

واكتشف العلماء أن ميكروبات لم تكن معروفة سابقًا في أمعائنا، قادرة على هضم "السليلوز" بكفاءة، وهو مركب رئيس موجود في جدران خلايا النباتات.

وقالوا إنه على الرغم من أن الفواكه والخضروات تشكل جزءًا أساسيًا من غذاء بعض الأشخاص، إلا أن المعظم وخصوصا من يسكنون المدن، يستهلكون الأطعمة المصنعة التي لا تحتوي على الألياف؛ ما يمكن أن يؤدي إلى تغيير جذري في طريقة تفكيك أمعائهم للمواد النباتية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الأمعاء البشرية تحتوي على مجموعة متنوعة من الميكروبات التي تستهلك السليلوز بفعالية، والتي كانت غير معروفة من قبل.

ويعتقد الباحثون أن نقص الألياف النباتية قد يؤدي إلى انخفاض عدد هذه الميكروبات المفيدة في الأمعاء؛ مما سيؤثر سلبًا على صحة البشر الهضمية.

وتثير هذه الدراسة الأسئلة حول تأثير نقص الألياف النباتية على صحة الإنسان، كما أنها تشدد على أهمية توازن النظام الغذائي وتحفيز نمو الميكروبات المفيدة في الأمعاء.

ويرى العلماء أنه وبفضل الابتكارات في مجال الغذاء، قد يكون من الممكن إعادة إدخال هذه الميكروبات إلى بعض الأطعمة؛ لتحسين صحة الأمعاء ومنع الآثار السلبية لنقص الألياف.