الصين ترفع عدد فرق الاستجابة للأمراض المعدية

قال مسؤول في الإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، إن الدولة الآسيوية ستزيد عدد الفرق المتخصصة المكلفة بالاستجابة لتفشي الأمراض المعدية في المستقبل بمقدار 5 إلى 25 فريقًا.

وأشار وانغ هيشنغ الذي يعمل مديرًا في الإدارة، إلى أن الصين ستعمل أيضًا على تحسين نظام الإنذار المبكر والوسائل التنظيمية أو القانونية ذات الصلة، وفقًا لوكالة "رويترز".