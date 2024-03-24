4 طرق "بسيطة" تساعد على منع احتباس الماء في جسمك

يؤثر احتباس الماء على راحة الكثيرين، وقد يجعلك تشعر بالتورم والانزعاج، وعادة ما يحدث لأسباب متعددة منها استهلاك الكثير من الصوديوم (الملح) وتناول المشروبات الغازية والأطعمة المصنعة، أو بعد الجلوس لفترات طويلة.

هنا 4 إستراتيجيات اقترحها الأطباء لمساعدتك على تجنب احتباس الماء بشكل دائم والتغلب على الانتفاخ.

نظام غذائي قليل الملح

قد يكون تقليل الملح بمثابة تذكرة لتقليل احتباس الماء؛ إذ يمكن للصوديوم الموجود بكثرة في الملح أن يجعل جسمك يحتفظ بالمياه الزائدة.

ومن خلال اختيار نظام غذائي قليل الملح، فإنك تعطي جسمك كمية أقل من الصوديوم ليحتفظ به، وبالتالي تقلل احتمالية احتباس الماء.

المزيد من فيتامين ب6

الأطعمة الغنية بفيتامين ب6، مثل الحمص والأسماك الدهنية، يمكن أن تساعد في تنظيم توازن السوائل في الجسم. يعمل فيتامين ب6 كمدر للبول؛ ما يشجع الجسم على التخلص من الماء الزائد والصوديوم.

ومن الأطعمة الغنية بفيتامين ب 6، أسماك التونا والسالمون والدواجن والخضراوات الورقية كالسبانخ والجرجير.