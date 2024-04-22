ما علاقة "الكرش" بالتدخين؟

تظل مسألة تراكم الدهون في منطقة البطن قضية مهمة تستدعي الاهتمام، بينما يعلن العلماء عن اكتشافات جديدة تشير إلى أن للتدخين دورا بارزا في التأثير على العمليات الحيوية في الجسم.

وأشار العلماء أخيرا أن النيكوتين، وهو المكون الرئيس للسجائر والذي يثير الإدمان، يمكن أن يساهم في تراكم الدهون حول البطن، من خلال زيادة إفراز هرمون التوتر المعروف باسم الكورتيزول.

ويرتبط هرمون الكورتيزول بتخزين الدهون، لا سيما في منطقة البطن، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى بروز "الكرش".

وبالإضافة إلى ذلك، أكد العلماء أن التدخين يقلل حساسية الجسم للأنسولين، الذي يسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتخزين الدهون. وهذا التأثير قد يزيد من تراكم الدهون الحشوية حول الأعضاء؛ ما يرفع مستوى الخطر الصحي.

وعلاوة على ذلك، يشير الأطباء إلى أن التغيرات في إدراك التذوق لدى المدخنين قد تؤدي إلى اتباع عادات غذائية غير صحية؛ ما يزيد من احتمالية اختيار الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والدهون؛ ما يعزز تراكم الدهون.

ما الحل؟

وفقاً لصحيفة "تايمز اوف انديا"، شدد الأطباء على ضرورة الإقلاع عن التدخين للحد من آثاره السلبية على التمثيل الغذائي وتوزيع الدهون في الجسم.

كما شجعوا على اتباع نظام غذائي صحي يشمل الفواكه والخضار والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، مع تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة، والابتعاد عن الكحول.

ونصح الأطباء بممارسة التمارين البدنية بانتظام، بما في ذلك تمارين القلب والأوعية الدموية وتدريبات القوة، لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل تراكم الدهون. بينما أكدوا على أهمية النوم الجيد وتقليل مستويات التوتر للحفاظ على وزن صحي وتقليل تراكم الدهون في البطن.