بعد رواجه على "تيك توك".. هل ماء المخلل مفيد فعلا؟

بعد انتشاره بشكل واسع على "تيك توك" أصبح ماء المخلل من أبرز المشروبات الغريبة، التي يدعي مروجوها أنها سحرية ومغذية.

ولأن "تيك توك" يتيح للجميع مشاركة المعلومات والفيديوهات، استفسر موقع "يو اس توداي" عن الحيلة الرائجة من خلال التواصل مع اختصاصي التغذية الشهير، آبي شارب.

وأشار شارب إلى أن عصير المخلل، الذي يستخدم كمحلول ملحي في تخليل الخيار، قد لفت الانتباه لفوائده المحتملة واستخداماته المتعددة خارج نطاق عملية التخليل.

وبينما يعتقد بعض مستخدمي "تيك توك" أن شرب عصير المخلل أو استخدامه في الغرغرة قد يخفف من أعراض التهاب الحلق، قال الدكتور شارب أن ذلك يمكن أن يكون صحيحاً، نظراً لارتفاع محتواه من الملح والماء.

وعلى الرغم من ذلك، يبقى السؤال المطروح حول ما إذا كان لشرب عصير المخلل فوائد صحية وقائية؟

وفي هذا السياق، أكد شارب على وجود بعض الفوائد لاستهلاك عصير المخلل، مع التأكيد على أهمية اختيار النوع المناسب منه.

ومن جهتها، اقترحت جامعة "هارفارد" اختيار العلامات التجارية التي تستخدم الماء وملح البحر في تخليل المخلل، بدلاً من الخل، وذلك لتعزيز الفوائد الصحية.

مرطب ومفيد للأمعاء

وأشار شارب إلى أن عصير المخلل يمكن أن يكون بديلًا مفيدًا لمشروبات الترطيب بالنسبة للرياضيين؛ إذ يساعد في ترطيب الجسم وتخفيف تقلصات العضلات، نظراً لاحتوائه على الكهارل مثل الصوديوم والبوتاسيوم، التي قد تساعد في تجديد السوائل المفقودة بسبب التعرق أثناء ممارسة الرياضة أو في الطقس الحار.

وفيما يتعلق بالفوائد الصحية لعصير المخلل للأمعاء، ذكر شارب أن عصير المخلل يحتوي على البروبيوتيك، المفيد في دعم صحة الأمعاء، مشددا على أنه من الأفضل البحث عن حصص البروبيوتيك في الأطعمة الأخرى كالزبادي، والكفير، والكيمتشي، والكومبوتشا، والميسو، ومخلل الملفوف، بحسب توصيات جامعة هارفارد.

مخاطر الاستعمال

وأكد شارب على أن المخاطر المحتملة لاستهلاك عصير المخلل بانتظام قد تتجاوز الفوائد المحتملة، وذلك بناءً على الفرد.

وأوضح "عادةً ما يحتوي عصير المخللات على نسبة عالية جدًا من الصوديوم، بسبب الملح المستخدم في عملية التخليل؛ ما يؤدي إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم، واحتباس السوائل، ومشاكل القلب والأوعية الدموية".

واستكمل "ينبغي الانتباه إلى أن احتواءه على نسبة عالية من السكر والحموضة قد تؤثر سلباً على بعض الأشخاص".