تحذير طبي: أقنعة تقشير القدمين قد تسبب أضرارًا خطيرة

تعتبر أقنعة تقشير القدمين صيحة جديدة تنتشر بشكل واسع، حيث تَعِد بأقدام ناعمة بجهد قليل، ومع ذلك، يحذر أطباء الأقدام من المخاطر الصحية المحتملة لهذا الاتجاه الجمالي، وفقاً لصحفية "ميرور" البريطانية.

ونبهت الدكتورة نيكي، المعروفة باسم "thepodlifts" على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن هذه الأقنعة قد تضر الجلد الصحي بجانب إزالة الجلد الميت؛ ما يؤدي إلى مشكلات صحية تبدأ من التهيج وصولًا إلى مضاعفات خطيرة، خاصة لدى مرضى السكري والأشخاص ذوي الحالات الصحية المزمنة.

وأوضحت نيكي، أن هذه الأقنعة قد تسبب جروحًا في القدم توفر بيئة خصبة للعدوى؛ ما قد يتطور إلى حالات خطيرة تشمل الالتهابات والإنتان وحتى البتر.

وشارك بعض الأشخاص تجاربهم المؤلمة؛ إذ تعرضوا لحروق كيميائية وبثور وحكة شديدة بعد استخدامهم لهذه الأقنعة.