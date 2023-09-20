دراسة: هذه المشروبات تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد

تناول علبة واحدة فقط من المشروبات الغازية المحلاة يومياً قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85 %، هذا ما كشفته دراسة حديثة أجراها عدد من الباحثين من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن.

الدراسة التي أجريت عبر أكثر من 20 عاماً على مجموعة من النساء فوق سن الخمسين وتوصلت إلى أن اللائي يشربن علبة مشروب غازي محلاة واحدة فقط يومياً أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.

كما بينت الدراسة أن النساء اللواتي شربن واحدة أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر في اليوم أكثر عرضة للوفاة بأمراض الكبد بنسبة 68 % مقارنة بمن يشربن ذات المشروب ثلاث مرات أو أقل في الشهر.

كما أظهرت الدراسة أن معدلات الإصابة بسرطان الكبد بلغت 18 لكل 100 ألف امرأة ممن تناولن مشروباً سكرياً واحداً أو أكثر يومياً.