أخصائية تحذر: البرقوق فاكهة مفيدة ولكن!

يساعد تناول البرقوق الطازج أو المجفف بانتظام على تحسين الذاكرة وإبطاء شيخوخة الجسم.

وتحتوي هذه الفاكهة وفق أخصائية الغدد الصماء الطبيبة زهرة بافلوفا على فيتامينات A وC وعناصر الكالسيوم والفوسفور والحديد والبورون ومادة البكتين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية العضلات والعظام، وقد ثبت أنها تحسن الذاكرة وتبطئ عملية الشيخوخة".

وتؤكد الأخصائية على أن البرقوق غني بالألياف الغذائية، ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد، ويشعر الشخص من تناول البرقوق الطازج بالشبع ويحافظ على مستوى ثابت للسكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك يمنع البرقوق بنوعيه الطازج والمجفف الإمساك، كما أن احتوائها على عنصر الحديد يمنع الإصابة بفقر الدم.