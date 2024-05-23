أستراليا.. إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن

قال مسؤولون اليوم الخميس إن إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى اكتشفت في مزرعة دواجن بولاية فيكتوريا بجنوب شرق أستراليا، بعد يوم من إعلان البلاد عن أول إصابة بشرية بالفيروس واكتشاف سلالة في مزرعة لإنتاج البيض.

والحالة البشرية في أستراليا وفقا لوكالة "رويترز"، تنتمي إلى نفس سلالة فيروس إتش5إن1 التي انتشرت بسرعة حول العالم، لكن الحالات المكتشفة في مزارع بولاية فيكتوريا من سلالة إتش7إن3.

وربطت السلطات في فيكتوريا في بيان السلالة المكتشفة في مزرعة دواجن في منطقة تيرانج بتلك التي رُصدت في مزرعة لإنتاج البيض في ميريديث، وقالت "سلالة إتش7إن3 شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور أدت إلى نفوق عدد من الدواجن".