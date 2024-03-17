أطعمة ينصح خبراء التغذية بوضعها على مائدة الإفطار

الإفطار هو الوقت الذي يعمل فيه الجسم على تجديد مستويات الطاقة، لذلك ينصح الخبراء الصائمين بالاهتمام بنوعية الطعام الذي يوضع على المائدة يوميًّا.

وهنا أبرز المغذيات التي يجب على الصائم تضمينها في الوجبة خلال يومه، بحسب أطباء من جامعة علم التغذية في مستشفى سنغافورة العام (SGH) :

الفواكه والخضراوات

يشدد خبراء التغذية على ضرورة تناول حصتين من الخضار وحصتين من الفاكهة يوميًّا.

ويؤكدون أن تناول التمر عند كسر الصيام يعد أمرًا مثاليًّا، لأن هذه الفاكهة هي مصدر ممتاز للطاقة، كما إنها غنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد العضلات والأعصاب على العمل بشكل متوازن.

الأرز وبدائله

الخبز الكامل أو الأرز البني أو المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة هي الكربوهيدرات المعقدة، التي تمد الجسم بالطاقة والألياف والمعادن، مقارنة مع الأطعمة السكرية والحلويات التي تحترق بسرعة، والتي توفر مستويات طاقة أكثر استقرارًا واستدامة.