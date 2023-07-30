فاكهة تعزز مكافحة تأثيرات عدوى "كوفيد 19"

كشفت طبيبة روسية أن الكرز يعتبر من الفواكه التي يمكن أن تساعد في علاج آثار عدوى فيروس "كوفيد 19" المسبب لوباء كورونا العالمي.

ونقلت صحيفة "بودموسكوفييه سيفودنيا" الروسية عن أخصائية العلاج الطبيعي سفيتلانا مالينوفسكايا قولها إن المربيات والكومبوت والمعجنات وحتى بعض المشروبات المصنعة من الكرز مناسبة لمكافحة عواقب كورونا.

وأكدت الأخصائية أن الكرز الطازج هو الأكثر فائدة، محذرة في الوقت ذاته من أن الإفراط في تناول هذه الفاكهة ليس مطلوباً.

وأشارت إلى أن الكرز يمنع تجلط الدم، بصفته نتيجة شائعة لعدوى فيروس كورونا، وأثناء تجلط الدم تتشكل جلطة دموية معينة يمكن أن ينفصل جزء منها، ويبدأ في الهجرة في جميع أنحاء الجسم، وهو أمر خطير للغاية.

وبحسب الطبيبة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تطور السكتة الدماغية، واحتشاء عضلة القلب، وكذلك الغرغرينا ونخر الأمعاء وحتى الموت.