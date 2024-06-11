عادة "تيك توكية".. ماذا يقول الخبراء عن "الاستلقاء على الأرض"؟

لكن ماذا قال الخبراء؟

قالت أخصائية اليوغا نيكول وود لموقع "بزنس إنسايدر": "الاستلقاء على الأرض عادة قديمة كان يقوم بها الأفراد منذ آلاف السنين، واليوم هي إحدى وضعيات دروس اليوغا".

وأضافت: "سواء أكنت تمارس اليوغا أم لا، فعليك جعل هذه الوضعية جزءًا من روتينك اليومي، إذ إن الاستلقاء على الأرض يمكن أن يساعدك على حجب المحفزات الخارجية، ما يسمح لجسمك بإعادة ضبط الوقت".

وتابعت: "لا تنسَ، أن البشر مختلفون، فكل يحتاج وقتًا محددًا للشعور بالهدوء والثبات جسديًا وعاطفيًا، ففي حين ينجح البعض في جعل عقولهم أكثر استرخاء، إلا أن آخرين يواجهون عوامل تشتت كثيرة خصوصًا في بيئة يوجد فيها الأطفال أو حركة مرور.

من جانبه، قال المستشار في مجال الصحة داريل أبليتون: "عند مرورك بيوم سيئ، فإن الوقت الذي تقضيه على الأرض هو أسلوب للتخلص من السلبية، وتظهر الأبحاث العلمية أن الاستلقاء على الأرض يمكن أن يقلل الالتهاب والألم والتوتر، ما قد يحسن جودة النوم وتدفق الدم".

وتابع "مقارنةً بوقت الجلوس أو الوقوف، فإن الاستلقاء على الأرض يزيد من اتصالك بالأرض، فقد تلحظ أن عضلاتك بدأت تتخلص من التوتر، وستشعر أن الأرض زودت ظهرك وساقيك بالدعم المطلوب".

وأنهى أبليتون حديثه قائلًا: "إن الاستلقاء على الأرض في الهواء الطلق أفضل لأنه يسمح لجهازك العصبي بالبدء من جديد، وتأكد من أن التواصل الجسدي مع الأرض يمكن أن يعزز مزاجك ويساعدك على الاسترخاء وتنظيم عواطفك".