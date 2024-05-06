3 أخطاء ترتكبها عند الاهتمام بصحة أمعائك
شارك أخصائي أمراض الجهاز الهضمي 3 أخطاء يرتكبها الأفراد عند محاولة الاعتناء بصحة أمعائهم، خاصة أن معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم آخذة في الارتفاع بين من هم دون سن الخمسين، فيما تؤثر متلازمة القولون العصبي على 15% من سكان العالم.
ويقول الخبراء إن معظم الأفراد يواجهون صعوبات في علاج مشاكل الأمعاء، خاصة أن أسباب بعضها غير معروفة، لذلك يلجأ بعضهم إلى اتباع نظام الأكل المقيد، وتناول المكملات الغذائية لمحاولة تخفيف الأعراض.
لكن بعض الأساليب السابقة قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم مشاكل الأمعاء، كما قال الدكتور ويل بولسيفيتش، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي لموقع "بزنس إنسايدر" Business Insider.
وأوضح الطبيب أن اتباع العادات التالية قد يساعدك في الحفاظ على صحة أمعائك:
الاعتماد على المكملات
يقول الدكتور بولسيفيتش ”لا يمكنك الانتقال من أمعاء بدرجة C- إلى A+ باستخدام المكملات الغذائية وحدها، إذ يجب أن يأتي النظام الغذائي أولًا.
وأضاف "قد تكون المكملات الغذائية مفيدة، ولكنها لا تنافس الطعام. لذا تناول طعامك الصحي، الذي يحتوي على الكثير من الألياف والخضراوات والفاكهة، ثم خذ ما ينقصك من المكملات الغذائية".
وأكد الدكتور بولسيفيتش أنه لم يعد يصف مكملات البروبيوتيك لمرضاه، بل أصبح يحثهم على تناول الأطعمة المخمرة مثل الكفير والزبادي.
اتباع الحميات
وقال الدكتور بولسيفيتش إن الحميات الغذائية التقييدية هي ”سبب رئيس“ في معاناة الناس من مشاكل الأمعاء. مؤكدًا أن الاستغناء عن بعض مجموعات الطعام يعني دخول مجموعة متنوعة أقل من الأطعمة إلى الأمعاء، ما يعمل على إبطاء عملية الهضم وخفض ميكروبات الأمعاء.
وأكد بولسيفيتش أن هناك الآلاف من الأنواع المختلفة من الميكروبات في الأمعاء، والتي تتغذى على أطعمة مختلفة.
وشبّه الطبيب الميكروبات على أنها "أشخاص صغار لديهم تفضيلات غذائية"، قائلًا: إذا أردنا أن تقوم جميع الميكروبات بوظائفها، فيجب إطعامها جميعًا. ومن أجل إطعام جميع الميكروبات تحتاج إلى إلى تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة".
تجنب الانتفاخ
قال بولسيفيتش الكثيرون يفسرون الانتفاخ بأنه علامة رفض الجسم لأطعمة معينة، ولكن هذا ليس صحيحًا بالضرورة، فربما تكون قد تناولت كمية طعام أكثر مما تستطيع أمعاؤك تحمله، أو على الأرجح لأنك لا تملك ميكروبيوم أمعاء صحيا.
وأكد الطبيب "إن الأطعمة الصحية التي تسبب هذه الأعراض هي في الواقع الأطعمة التي ربما تكون في أمس الحاجة إليها لزيادة تنوع ميكروبيوم الأمعاء.
وأضاف "بدلًا من التخلص من الأطعمة الصحية التي تسبب الانتفاخ، ابدأ بتناول كميات أقل ثم انتقل ببطء إلى كميات أكبر".