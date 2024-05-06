3 أخطاء ترتكبها عند الاهتمام بصحة أمعائك

شارك أخصائي أمراض الجهاز الهضمي 3 أخطاء يرتكبها الأفراد عند محاولة الاعتناء بصحة أمعائهم، خاصة أن معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم آخذة في الارتفاع بين من هم دون سن الخمسين، فيما تؤثر متلازمة القولون العصبي على 15% من سكان العالم.

ويقول الخبراء إن معظم الأفراد يواجهون صعوبات في علاج مشاكل الأمعاء، خاصة أن أسباب بعضها غير معروفة، لذلك يلجأ بعضهم إلى اتباع نظام الأكل المقيد، وتناول المكملات الغذائية لمحاولة تخفيف الأعراض.

لكن بعض الأساليب السابقة قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم مشاكل الأمعاء، كما قال الدكتور ويل بولسيفيتش، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي لموقع "بزنس إنسايدر" Business Insider.

وأوضح الطبيب أن اتباع العادات التالية قد يساعدك في الحفاظ على صحة أمعائك:

الاعتماد على المكملات

يقول الدكتور بولسيفيتش ”لا يمكنك الانتقال من أمعاء بدرجة C- إلى A+ باستخدام المكملات الغذائية وحدها، إذ يجب أن يأتي النظام الغذائي أولًا.

وأضاف "قد تكون المكملات الغذائية مفيدة، ولكنها لا تنافس الطعام. لذا تناول طعامك الصحي، الذي يحتوي على الكثير من الألياف والخضراوات والفاكهة، ثم خذ ما ينقصك من المكملات الغذائية".

وأكد الدكتور بولسيفيتش أنه لم يعد يصف مكملات البروبيوتيك لمرضاه، بل أصبح يحثهم على تناول الأطعمة المخمرة مثل الكفير والزبادي.