علامات تدل على "أعراض خفية" للإصابة بأمراض الكلى

قد يتأخر تشخيص أمراض الكلى؛ نظرا لأن أعراضه قد تكون غير واضحة، لذا فإن اكتشاف أمراض الكلى المزمنة في وقت مبكر، يتيح الفرصة لمنع حدوث فشل كلوي.

ووفق صحيفة "تلغراف" البريطانية، يقول استشاري أمراض الكلى في مؤسسة بارتس التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، توم أوتس، إن الكشف المبكر يرتبط بنتائج أفضل.

ومن أهم أعراض الإصابة بأمراض الكلى، ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع الضغط، الذي يزيد من الاحتمالية الكبيرة للإصابة بأمراض الكلى.

كما تلعب الحالات الوراثية، إلى جانب أمراض المناعة الذاتية، واستخدام مسكنات الألم طويلة الأمد، دورا في أمراض الكلى.

وبحسب الصحيفة، فإن مرض الكلى المزمن لا يتم تشخيص إلا في مراحل متقدمة. فوفق مؤسسة الكلى الوطنية في الولايات المتحدة، فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة قد لا يظهرون أي أعراض حتى يتقدم المرض.

وتشمل هذه الأعراض، البول الرغوي، التبول بكميات أكثر أو أقل من المعتاد، الحكة والجفاف في الجلد، الإرهاق، الغثيان، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن.

كما يعاني أصحاب المراحل المتقدمة، صعوبة في التركيز، خدرا أو تورما في الذراعين أو الساقين أو الكاحلين أو القدمين، وآلاما في العضلات أو تشنجات، وصعوبة في التنفس، والقيء، ومشاكل في النوم. بينما يدل ظهور الدم في البول على فشل في الكلى.

ومع ذلك، فإن الوقاية من أمراض الكلى، خاصة للأشخاص ما بين 40 و75 عاما، ليس صعبا، إذ يمكن ذلك من خلال فحص بسيط للبول، والذي قد يدلل بشكل واضح على وجود مشاكل في الكلى من عدمها.