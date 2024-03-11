كيف تؤثر العوامل الاجتماعية على عمليات زراعة الأعضاء؟
عادة ما تعطي مراكز زراعة الأعضاء الأولوية للمرضى الأكثر احتياجًا والعمليات الأكثر إمكانية للنجاح. ومع ذلك، فإن التأهيل الطبي للزراعة هو جزء واحد فقط من عملية التقييم، إذ تلعب العوامل النفسية والاجتماعية دورًا بارزًا في تحديد الأهلية.
وخلال عملية التقييم يتم اختبار قدرة المريض على التعامل مع تحديات التعافي بعد الزرع، بما في ذلك حضور المواعيد والالتزام بأنظمة الأدوية وتجنب تعاطي المخدرات والكحول.
وفي تقرير جديد لصحيفة "واشنطن بوست" فإنه لسوء الحظ، هناك نقص في أفضل الممارسات الموحدة المتعلقة بهذه العوامل النفسية والاجتماعية في عملية تقييم زراعة الأعضاء، ويمكن أن يؤدي هذا التباين إلى الإضرار ببعض المرضى والمساهمة في التفاوت في الحصول على عمليات الزرع.
لماذا يرفض الزرع لبعض الأفراد؟
وأظهرت الدراسات أن ما يصل إلى 20% من المرشحين للزراعة يتم رفضهم بسبب عدم كفاية الدعم الاجتماعي، وتؤثر هذه المعايير بشكل غير متناسب على المرضى ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر عوامل أخرى غير الحاجة الطبية، مثل: موارد المركز، وتوافر علاج الإدمان بعد الزرع، على فرص المريض في أن يتم إدراجه في قائمة المرضى المرشحين للزرع.
من يقيّم المرضى؟
ويشارك في عملية التقييم العديد من المهنيين، بمن في ذلك الأخصائيون الاجتماعيون والمستشارون الماليون وعلماء النفس أو الأطباء النفسيون، فيما تطلب بعض المراكز من المرضى إحضار مقدم رعاية إلى موعدهم الأولي، حيث يحتاج المرضى بعد الزراعة إلى رعاية مكثفة لفترات طويلة.
نهج لتحسين عمليات الاختيار
يهدف اتحاد التقييم الشامل للمخاطر في زراعة الأعضاء، الذي تقوده ليزا ماكلروي من كلية الطب بجامعة ديوك، إلى إنشاء نهج أكثر اعتمادًا على البيانات في إدراج المرضى في قوائم زراعة الأعضاء ومعالجة التحيزات والتفاوتات في النظام الحالي. من خلال جمع وتحليل البيانات ذات الصلة، لذا يمكن لمراكز زراعة الأعضاء دعم المرضى المحرومين بشكل أفضل وتحسين عملية الاختيار بشكل عام.
وفي الختام، تتضمن عملية تقييم عمليات زراعة الأعضاء تقييم العوامل الطبية والنفسية والاجتماعية على حد سواء. كما يمكن أن يؤدي التباين في المعايير وأهمية الدعم الاجتماعي إلى تفاوت في الحصول على عمليات الزرع. وتُبذل الجهود لتحسين النظام وضمان حصول جميع المرضى على فرص متساوية في الوصول إلى قوائم انتظار زراعة الأعضاء.