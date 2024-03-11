كيف تؤثر العوامل الاجتماعية على عمليات زراعة الأعضاء؟

عادة ما تعطي مراكز زراعة الأعضاء الأولوية للمرضى الأكثر احتياجًا والعمليات الأكثر إمكانية للنجاح. ومع ذلك، فإن التأهيل الطبي للزراعة هو جزء واحد فقط من عملية التقييم، إذ تلعب العوامل النفسية والاجتماعية دورًا بارزًا في تحديد الأهلية.

وخلال عملية التقييم يتم اختبار قدرة المريض على التعامل مع تحديات التعافي بعد الزرع، بما في ذلك حضور المواعيد والالتزام بأنظمة الأدوية وتجنب تعاطي المخدرات والكحول.

وفي تقرير جديد لصحيفة "واشنطن بوست" فإنه لسوء الحظ، هناك نقص في أفضل الممارسات الموحدة المتعلقة بهذه العوامل النفسية والاجتماعية في عملية تقييم زراعة الأعضاء، ويمكن أن يؤدي هذا التباين إلى الإضرار ببعض المرضى والمساهمة في التفاوت في الحصول على عمليات الزرع.

لماذا يرفض الزرع لبعض الأفراد؟

وأظهرت الدراسات أن ما يصل إلى 20% من المرشحين للزراعة يتم رفضهم بسبب عدم كفاية الدعم الاجتماعي، وتؤثر هذه المعايير بشكل غير متناسب على المرضى ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر عوامل أخرى غير الحاجة الطبية، مثل: موارد المركز، وتوافر علاج الإدمان بعد الزرع، على فرص المريض في أن يتم إدراجه في قائمة المرضى المرشحين للزرع.