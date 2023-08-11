طبيبة تكشف عدد البيض الواجب تناوله خلال اليوم

كشفت طبيبة روسية العدد الواجب تناوله من البيض يوميًا، والذي لا يجب تجاوزه حتى يكون مفيدًا للجسم ولا يتخطى الحد المسموح له.

وذكرت الطبيبة يكاتيرينا كاشوخ في مقابلة مع Gazeta.Ru أن صفار البيض يحتوي على الكوليسترول الذي يسرع ارتفاع نسبته في الجسم عملية تصلب الشرايين.

وقالت: "يتفق خبراء التغذية في بلدان مختلفة على أن تناول 1-2 بيضة في اليوم لا يلحق أي ضرر بالجسم. أي يجب تناول البيض باعتدال".

وعللت ذلك بأن "تكوّن اللويحات في الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية، كما أن بياض البيض يمكن أن يسبب لدى البعض رد فعل تحسسيًا. وفي هذه الحالة يجب استبعاد البيض من النظام الغذائي".

وأكدت أنه "لا ينصح بقلي البيض باستخدام زيوت نباتية تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية بما فيها زيت الكتان والصويا واللفت والزيتون؛ لأن هذه الزيوت عند تسخينها تصبح سامة للجسم".