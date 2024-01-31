منها تبريد المكسرات.. 5 حيل تضيف عناصر مغذية لطعامك

كشفت مجموعة من أخصائيي التغذية لصحيفة "ديلي ميل" عن بعض الحيل التي تضيف عناصر غذائية لوجباتك.

تبريد المكسرات

قال الدكتور "مارك أومبرا" كبير خبراء التغذية في مستشفى "بريجهام" في بوسطن، إن تبريد المسكرات يمنع الدهون الموجودة داخلها من التأكسد، والتي ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية، أبرزها خطر الإصابة بأمراض القلب، الناجمة عن ارتفاع الكوليسترول الضار LDL.

ترك البصل والثوم في الخارج بعد التقطيع

يُجمع أخصائيو التغذية على أن البصل والثوم مليئان بفيتامين "ب" و"ج" والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، التي ثبت أنها تعزز المناعة وتقلل الالتهابات.

والكثير من هذه الفوائد تأتي من حمض أميني يسمى "أليناز"، ينشط عندما يتم تقطيع البصل والثوم، ويتحول بعد تركه لبضع دقائق في الهواء إلى"الأليسين"، وهو مركب مرتبط بخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم.

طهي الطماطم

الطماطم الطازجة غنية بالمعادن، والألياف، وفيتامين سي، والمغنيسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، وهي ضرورية لصحة العظام، وضغط الدم، وصحة العضلات، وإصلاح الخلايا وحتى النوم.

ومع ذلك يقول الخبراء إن طهيها يعزز فوائدها، لأنه يسهل على أجسامنا امتصاص "الليكوبين" الموجود داخلها، هو أحد مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، ويمنع الإصابة بمشاكل صحية متعددة أبرزها أمراض القلب، وأنواع معينة من السرطان.