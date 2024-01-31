منها تبريد المكسرات.. 5 حيل تضيف عناصر مغذية لطعامك
كشفت مجموعة من أخصائيي التغذية لصحيفة "ديلي ميل" عن بعض الحيل التي تضيف عناصر غذائية لوجباتك.
تبريد المكسرات
قال الدكتور "مارك أومبرا" كبير خبراء التغذية في مستشفى "بريجهام" في بوسطن، إن تبريد المسكرات يمنع الدهون الموجودة داخلها من التأكسد، والتي ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية، أبرزها خطر الإصابة بأمراض القلب، الناجمة عن ارتفاع الكوليسترول الضار LDL.
ترك البصل والثوم في الخارج بعد التقطيع
يُجمع أخصائيو التغذية على أن البصل والثوم مليئان بفيتامين "ب" و"ج" والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، التي ثبت أنها تعزز المناعة وتقلل الالتهابات.
والكثير من هذه الفوائد تأتي من حمض أميني يسمى "أليناز"، ينشط عندما يتم تقطيع البصل والثوم، ويتحول بعد تركه لبضع دقائق في الهواء إلى"الأليسين"، وهو مركب مرتبط بخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم.
طهي الطماطم
الطماطم الطازجة غنية بالمعادن، والألياف، وفيتامين سي، والمغنيسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، وهي ضرورية لصحة العظام، وضغط الدم، وصحة العضلات، وإصلاح الخلايا وحتى النوم.
ومع ذلك يقول الخبراء إن طهيها يعزز فوائدها، لأنه يسهل على أجسامنا امتصاص "الليكوبين" الموجود داخلها، هو أحد مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، ويمنع الإصابة بمشاكل صحية متعددة أبرزها أمراض القلب، وأنواع معينة من السرطان.
لب البطيخ الأبيض
يحتوي اللب الأبيض في البطيخ والذي تعود الجميع على التخلص منه، على السيترولين؛ وهو حمض أميني يتم تصنيعه بشكل طبيعي في الكبد والأمعاء، ويساعد الجسم في التخلص من السموم والمواد الضارة.
وفي الجسم، يتحول السيترولين إلى "إل-أرجينين"، الذي يوسع الأوعية الدموية ويساعد على خفض ضغط الدم.
عدم طهي الخضراوات
الخضار مليئة بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، خاصة فيتامين سي، المعروف بخصائصه المعززة للمناعة، فضلاً عن قدرته على المساعدة في التئام الجروح وصحة الجلد.
ومع ذلك، حذّر الدكتور أوميرا من طهي الخضار الغنية بفيتامين سي مثل السبانخ واللفت والقرنبيط، لأن ذلك سيحرمك حتمًا من فوائد فيتاميناتها.
وقال "فيتامين سي هو مادة مغذية تتحلل بشكل كبير أثناء عمليات الطهي.. وفي حال اضطررت لطهي الخضراوات أنصحك بتعريضها للبخار لبضع دقائق فقط".