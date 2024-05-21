ما سبب ازدياد وفيات الشباب نتيجة الجلطات؟

أوضح الدكتور أحمد العايد، اختصاصي أمراض القلب، أن منظمة الصحة العالمية قدَّرت نسبة الوفيات القلبية الوعائية بنسبة 40% من مجمل الوفيات في سنتي 2022 و2023، بما يعادل أكثر من 20 مليون وفاة حول العالم سنوياً.

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير سوريا" على إذاعة المدينة، أن تلك الوفيات تصيب الرجال فوق سن الخامسة والأربعين، والنساء بعد دخولهن سن اليأس؛ أي فوق سن الخامسة والخمسين، لافتاً إلى أنه من الملاحظ زيادة نسبة الأمراض القلبية عند الشباب من الجنسين، خاصةً عند النساء.

عوامل وراثية

وتحدث الدكتور العايد أن الأسباب التقليدية للجلطات هي ارتفاع الكوليسترول وشحوم الدم، والسكري، وارتفاع الضغط، والتدخين بنوعيه السجائر والأرجيلة، والبدانة الناجمة عن الوجبات السريعة التي تؤدي إلى ما يسمى المتلازمة الاستقلابية، وما يرافقها من زيادة الوزن، خاصةً في محيط الخصر الذي يشكل عامل خطورة عندما يزيد عند الرجال على 94 سم وعند النساء على 88 سم، وما يتبع ذلك من ارتفاع في السكر والضغط والكوليسترول والشحوم.

وقال: "معظم الأسباب بأيدينا، وهي قابلة للعكس والتحكم بها طالما أنها لم تكن نتيجة عوامل وراثية، علماً أن الكثير من أمراض القلب مكتسبة ويمكن عكسها".