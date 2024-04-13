هل من السيئ أن تكافئ نفسك بالطعام؟.. إليك ما يقوله الخبراء

في الثقافة المعاصرة، أصبحت فكرة مكافأة النفس بالطعام رائجة، ويُنظر إليها على أنها ممارسة حميدة مرتبطة بلحظات الإنجاز أو الرعاية الذاتية.

ومع ذلك، يوجد تحت الفعل تشابك معقّد بين الديناميكيات النفسية، كما أبرز المعالجون والخبراء في هذا المجال.

وبحسب تقرير نشره موقع "huffpost"، غالبًا ما يكون الأفراد مشروطين بربط الطعام بالمكافأة، سواء كان ذلك حفل بيتزا للإنجاز الأكاديمي أو مكافأة لحيوان أليف أحسن التصرف.

ومع ذلك، كبالغين، يمكن أن تظهر هذه الممارسة في أشكال مختلفة، من الانغماس في وجبة خفيفة مفضلة بعد الانتهاء من المهمة إلى البحث عن العزاء في الطعام بعد يوم مليء بالتحديات.

ويؤكد المتخصصون في اضطرابات الأكل على الطبيعة الدقيقة لاستخدام الطعام كمكافأة، ففي حين أنه قد يبدو غير ضار بالنسبة لبعض الأفراد، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المواقف غير الصحية تجاه الطعام بالنسبة لمن لديهم تاريخ من اضطراب الأكل.

لهذا، فإن النظر إلى بعض الأطعمة على أنها مكافآت يعزز الانقسام بين الأطعمة "الجيدة" و"السيئة"، وبالتالي يؤكد العلاقة غير الصحية مع الأكل.

كما أكد المتخصصون على الضرر المحتمل في ربط أطعمة معينة بالإنجاز، إذ يمكن أن تؤدي مثل هذه الممارسات إلى اضطراب الأكل العاطفي، حيث يتشابك الطعام مع الشعور بالذنب أو التقييد، مما ينتقص في النهاية من اتباع نهج متوازن في التغذية.