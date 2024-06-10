ما زيت الطهي الأكثر أمانا على صحتك؟

يعد زيت الطهي عنصرًا أساسيًا في معظم المطابخ، وبالإضافة إلى تزويدنا بالدهون الأساسية المغذية، يمكن أن تساعد الزيوت في منع التصاق الطعام أثناء شوي اللحوم أو الخضار أو حتى خبز الحلويات أو حتى إضافة نكهة طيبة للسلطة.

ومن المعروف أن هناك عدة أنواع من زيوت الطهي والتي تأتي من مصادر مختلفة، ومنها زيوت النباتات والبذور والمكسرات والفواكه؛ الأمر الذي قد يتركك تتساءل: ما نوع زيت الطهي الأكثر صحة؟ وهل الزيوت الموجودة في عبوات جالونات بلاستيكية كبيرة الحجم جيدة مثل تلك الموجودة في زجاجات صغيرة فاخرة؟

يرى الخبراء أن مصدر زيت الطهي وكيفية معالجته يؤثر على محتواه الغذائي ونكهته ودرجات الحرارة التي يمكن أن يتحملها. باختصار، الزيوت ليست كلها متساوية.

هل الطهي بالزيت صحي؟

تقول أخصائية التغذية ناتالي ريزو، لموقع "توداي": "يمكن أن يكون زيت الطهي بالتأكيد جزءًا من نظام غذائي صحي".

وتضيف "تزود زيوت الطهي الجسم بأحماض دهنية أساسية، ومواد مغذية تعزز الصحة العامة، ناهيك عن أنها تجعل الطهي أسهل ومذاق الطعام أفضل بكثير".

وتابعت "المفتاح هو استهلاك الدهون "الجيدة" أو الصحية (الدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة) وتقليل الدهون "السيئة" أو غير الصحية (الدهون المشبعة والمتحولة)، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.