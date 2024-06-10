ما زيت الطهي الأكثر أمانا على صحتك؟
يعد زيت الطهي عنصرًا أساسيًا في معظم المطابخ، وبالإضافة إلى تزويدنا بالدهون الأساسية المغذية، يمكن أن تساعد الزيوت في منع التصاق الطعام أثناء شوي اللحوم أو الخضار أو حتى خبز الحلويات أو حتى إضافة نكهة طيبة للسلطة.
ومن المعروف أن هناك عدة أنواع من زيوت الطهي والتي تأتي من مصادر مختلفة، ومنها زيوت النباتات والبذور والمكسرات والفواكه؛ الأمر الذي قد يتركك تتساءل: ما نوع زيت الطهي الأكثر صحة؟ وهل الزيوت الموجودة في عبوات جالونات بلاستيكية كبيرة الحجم جيدة مثل تلك الموجودة في زجاجات صغيرة فاخرة؟
يرى الخبراء أن مصدر زيت الطهي وكيفية معالجته يؤثر على محتواه الغذائي ونكهته ودرجات الحرارة التي يمكن أن يتحملها. باختصار، الزيوت ليست كلها متساوية.
هل الطهي بالزيت صحي؟
تقول أخصائية التغذية ناتالي ريزو، لموقع "توداي": "يمكن أن يكون زيت الطهي بالتأكيد جزءًا من نظام غذائي صحي".
وتضيف "تزود زيوت الطهي الجسم بأحماض دهنية أساسية، ومواد مغذية تعزز الصحة العامة، ناهيك عن أنها تجعل الطهي أسهل ومذاق الطعام أفضل بكثير".
وتابعت "المفتاح هو استهلاك الدهون "الجيدة" أو الصحية (الدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة) وتقليل الدهون "السيئة" أو غير الصحية (الدهون المشبعة والمتحولة)، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.
اختيار الزيوت الصحية
عند اختيار زيت الطهي، من المهم قراءة الملصقات الغذائية والنظر في عدة عوامل. وتتراوح هذه من الفوائد الصحية إلى النكهة ودرجات حرارة الطهي.
الدهون المشبعة
يقول الخبراء: "توصي جمعية القلب الأمريكية باختيار الزيوت التي تحتوي على أقل من أربعة غرامات من الدهون المشبعة لكل ملعقة كبيرة (أو حصة)."
وفسروا: "زيوت الطبخ التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة قد يكون لها آثار صحية سلبية إذا تم استخدامها بشكل مبالغ، حيث ترفع نسبة الكوليسترول "الضار" أو LDL ، الذي يمكن أن يسد الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية".
وأضافوا " في المقابل تحتوي معظم زيوت الطهي على دهون غير مشبعة. الزيوت الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة تزود الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك الفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما يجعلها مفيدة لصحة القلب والدماغ".
وتميل الزيوت التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة إلى أن تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة، في حين أن تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة تكون صلبة.
مصدر نباتي غير استوائي
يقول الخبراء: "هناك زيوت صحية أكثر من غيرها خصوصا تلك المصنوعة من الفواكه، مثل الزيتون والأفوكادو، وزيوت البذور، مثل الكانولا، وعباد الشمس، وبذور العنب. وزيوت المكسرات كالجوز، أو الفول السوداني".
أما الزيوت المستخرجة من النباتات الاستوائية، كزيت جوز الهند والنخيل وزيت نواة النخيل، فإنها تحتوي على نسبة أعلى بكثير من الدهون المشبعة، وتبقى صلبة في درجة حرارة الغرفة.
وتشمل الأنواع الأخرى من الدهون الصلبة المستخدمة في الطهي الدهون الحيوانية، مثل الزبدة أو شحوم الحيوانات، والتي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والتي ثبت أنها ترفع نسبة الكوليسترول السيئ، وفقًا للخبراء.
المكرر مقابل غير المكرر
تؤثر المعالجة أيضًا على المحتوى الغذائي لزيوت الطهي. ويشير الخبراء إلى أنه بعد استخلاصها، يتم تكرير العديد من الزيوت النباتية لإزالة الجزيئات وجعلها أكثر ثباتًا للحرارة.
فالزيوت المكررة غالبا ما تكون أرخص وتدوم فترة أطول، وعادة ما تكون لها نكهة محايدة للغاية ومتعددة الاستخدامات؛ ما يجعلها خيارًا عمليًا للعديد من الطهاة.
ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن عملية التكرير تزيل أيضًا عددًا من العناصر الغذائية والفوائد من الزيت.