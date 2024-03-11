نصائح "بسيطة" لتحسين نظامك الغذائي خلال شهر رمضان

مع دخول شهر رمضان المبارك، يلتزم المسلمون حول العالم بالصيام من الفجر حتى الغروب؛ الأمر الذي يتطلب اهتمامًا خاصًا بالتغذية السليمة.

وبهذا الصدد، شاركت خبيرة التغذية رهف البوتشي مع موقع "سي إن إن" أفضل الطرق لتناول الطعام بشكل صحي، والحفاظ على رطوبة الجسم خلال الشهر الفضيل.

في البداية، شددت البوشي على أهمية تناول وجبة السحور باعتبارها وجبة إفطار مبكرة؛ تزود الجسم بالطاقة، خلال ساعات الصيام الطويلة.

وعندما يحين وقت الإفطار، أوصت البوشي بشرب الماء ومن ثم تناول التمر، مشيرة إلى فوائده الصحية كمصدر سريع للطاقة والألياف التي تساعد على تحسين عملية هضم الطعام.

ونصحت البوشي بتضمين مكونات متنوعة في وجبات الإفطار، تشمل الكربوهيدرات المعقدة، والبروتينات، والدهون الصحية، مع التركيز على توزيع الوجبات على مدار ساعات الإفطار بشكل متوازن ومناسب.